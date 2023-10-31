В ЦБ допустили двукратное снижение ключевой ставки к 2026 году

Размер ключевой ставки может снизиться более чем в два раза относительно нынешнего значения, допустила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. В качестве условия для этого она назвала уменьшение показателя инфляции ниже отметки в 4 %.

Как рассказала Данилова в ходе круглого стола в Совете Федерации, в следующем году регулятор рассчитывает снизить ключевую ставку до уровня 12,5-14,5 % годовых. Условием для этого станет достижение значения инфляции в 4 %.

"Затем, по мере того как будет действовать политика, ставка будет снижаться и, соответственно, вслед за ней и уровень ставок в экономике. В 2025 году ожидаем 7-9 %, в 2026 году — 6-7 %", — цитирует Данилову "Парламентская газета".

В настоящее время значение ключевой ставки составляет 15 % годовых. На прошлой неделе совет директоров ЦБ увеличил ее значение сразу на два процентных пункта.

Фото: ЗАКС.Ру