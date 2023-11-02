Пискарев пожаловался на удаление из Telegram-канала возглавляемого им комитета

Канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в Telegram был "взломан и уничтожен" неизвестными 2 ноября, поведал его глава Василий Пискарев ("Единая Россия"). В произошедшем парламентарий обвинил неких "геополитических противников", уклонившись от более детального указания на подозреваемых.

"Нашим геополитическим противникам, похоже, только и остается, что пакостить по мелочам: сегодня был взломан и уничтожен Telegram-канал нашего комитета по безопасности и противодействию коррупции", — поделился известием единоросс.

Пискарев отметил, что не понимает, кому потребовалось удалять сугубо информационный канал с рассказом о работе возглавляемого им комитета. "Считаю, что такая "оценка" нашей работы свидетельствует об одном — мы с коллегами на правильном пути!" — высказался он и пообещал активнее информировать своих подписчиков о работе комитета.

Сегодня же Пискарев поведал о сделанном им совместно с депутатом Александром Хинштейном обращении в силовые ведомства из-за беспорядков в Махачкале. Парламентарии поинтересовались в контексте произошедшего фактами вмешательства извне во внутренние дела России.

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