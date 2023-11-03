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С февраля Россия закроет на реконструкцию КПП в Ивангороде

фото ЗакС политика С февраля Россия закроет на реконструкцию КПП в Ивангороде

С февраля следующего года Россия приостановит автомобильное движение через КПП "Ивангород" на границе с Эстонией, следует из опубликованного 3 ноября распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород <...> с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции", — говорится в тексте распоряжения.

Документ содержит отдельную оговорку, что закрытие КПП для автомобилей не скажется на пешеходах, пересекающих границу между двумя странами.

Также распоряжение предписывает Министерству иностранных дел уведомить власти Эстонии о принятом решении.

В сентябре 2022 года перед погранпереходом в Ивангороде установили танк Т-34 в ответ на демонтаж аналогичной боевой машины в эстонской Нарве.

Фото: unsplash


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