Сын Кадырова назначен в отдел обеспечения безопасности главы Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен в службу безопасности своего отца, об этом 5 ноября написал глава парламента республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

"Мой ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК, ВНУК Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА <…> АДАМ КАДЫРОВ назначен на ответственную должность в службу безопасности Главы ЧР!" – написал Даудов.

Также Даудов отметил, что Адам Кадыров отличается принципиальным характером и стремлением быть полезным для республики и страны.

Напомним, что в мае Никита Журавель из Волгограда сжег Коран рядом с местной мечетью. В агвусте он сообщил, что его избил Адам Кадыров. Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео избиения со словами поддержки сына.

Фото: Telegram-канал депутата Адама Делимханов