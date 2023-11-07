Колокольцев высказался за ужесточение правил выдачи гражданства

Контроль за принятием иностранцев в российское гражданство следует ужесточить, заявил 7 ноября глава МВД Владимир Колокольцев. Также усилить меры следует при выдаче видов на жительство и разрешений на временное проживание, полагает он.

"Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе — на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию", — приводит слова Колокольцева ТАСС.

В частности, глава ведомства заявил о необходимости дополнительных мер для выявления уклоняющихся от дактилоскопии и фотографирования лиц. Тех, кто представляет угрозу общественной безопасности, следует депортировать из страны, аннулируя при этом их правовые статусы, отметил он.

В сентябре либерал-демократы предложили выдворять иностранцев из России за совершение административных правонарушений.

Фото: Kremlin.ru