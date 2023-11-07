Центробанк спрогнозировал ускорение темпов инфляции в IV квартале 2023 года

По итогам III квартала 2023 года инфляция в России составила в годовом выражении 6 %, говорится в опубликованном 7 ноября отчете Центробанка о денежно-кредитной политике (ДКП). По прогнозу регулятора, в IV квартале инфляция вырастет еще, а начала плавного ее снижения следует ожидать лишь следующей весной.

"В III квартале 2023 г. годовая инфляция продолжила ускоряться и достигла 6 %. Текущие темпы роста цен в среднем в III квартале составили 0,96 % за месяц (SA), что является максимальным значением с 2015 года (исключая I квартал 2022 года)", — сообщили в Центробанке.

Специалисты ожидают, что по итогам года показатель инфляции выйдет на уровень 7-7,5 %. Весной 2024 года следует ожидать постепенного снижения роста цен в связи с экономией населением средств на фоне повышения ставок по кредитам.

"С учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем", — ожидают в ЦБ.

Ранее в Центробанке допустили возможность двукратного снижения ключевой ставки к 2026 году. Сейчас показатель находится на уровне 15 % годовых.

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