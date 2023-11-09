ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:05

Колокольцев наградил полицейского, который спас утопающего в Неве

фото ЗакС политика Колокольцев наградил полицейского, который спас утопающего в Неве

Руководство МВД представило к государственным и ведомственным наградам полицейских, проявивших себя при спасении погибающих граждан.

От Петербурга министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым был награжден сотрудник ДПС Константин Митрохин, о чем сообщает региональный главк полиции. Инспектор отличился в марте, бросившись на помощь утопающему. Спасение случилось в Неве, напротив Дворцовой площади. Своими силами Митрохин смог вытащить из реки человека, который вышел на тонкий лед.

В конце апреля Митрохин за тот же поступок получил ведомственную медаль и 80 тысяч рублей премии от руководства ГУ МВД по региону.

фото: ГУ МВД по Петербургу


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама