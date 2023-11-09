Колокольцев наградил полицейского, который спас утопающего в Неве

Руководство МВД представило к государственным и ведомственным наградам полицейских, проявивших себя при спасении погибающих граждан.

От Петербурга министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым был награжден сотрудник ДПС Константин Митрохин, о чем сообщает региональный главк полиции. Инспектор отличился в марте, бросившись на помощь утопающему. Спасение случилось в Неве, напротив Дворцовой площади. Своими силами Митрохин смог вытащить из реки человека, который вышел на тонкий лед.

В конце апреля Митрохин за тот же поступок получил ведомственную медаль и 80 тысяч рублей премии от руководства ГУ МВД по региону.

фото: ГУ МВД по Петербургу