В Петербурге закончили расчистку дна Карповки

На всем протяжении реки Карповки завершены работы по расчистке ее дна, рассказали 10 ноября в петербургском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Работы выполняло ГУП "Экострой", которое приступило к ним еще в 2020 году.

Расчистка дна происходила в несколько этапов. Сперва водолазы очистили участки реки от затопленных объектов, которые могли бы помешать проведению дальнейших работ. В частности, русло избавили от фрагментов железобетонных конструкций, как спрятанных под водой, так и выступающих над ней.

Вслед за этим по щадящей технологии прошли очистку охранные зоны инженерных коммуникаций, набережных и мостов. На завершающем этапе специалисты приступили к извлечению донных отложений и их вывозу прочь.

"Нагрузку на бюджет города помогло снизить привлечение федеральных средств — 33 % от стоимости выполнения работ составили средства федерального бюджета", — отметили в комитете.

В 2021 году завершилась расчистка дна реки Смоленки. На выполнение работ потребовалось три года.

Фото: gov.spb.ru