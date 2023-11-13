Навальный пожаловался на отказы передавать ему письма от жены

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о том, что администрация исправительной колонии № 6 во Владимирской области отказалась вручать ему поступающие от супруги письма. Информация об этом появилась в Telegram-канале политика.

"Уже просто ежедневно администрация уведомляет меня о том, что очередное письмо Навальной Ю. Б. не может быть мне вручено и изъято цензурой, так как в нем содержатся признаки приготовления к преступлению", — говорится в опубликованном 13 ноября посте.

Согласно тексту, изъятие коснулось "всех последних писем". При этом точная дата, когда было получено последнее письмо, в тексте не указана.

Неделей ранее появилась информация о том, что Навальный был в 22-й по счету раз водворен в штрафной изолятор в колонии.

Фото: ЗАКС.Ру