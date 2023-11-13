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Новости 19:34

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге упала почти на четверть

фото ЗакС политика За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге упала почти на четверть

Минувшая неделя в Петербурге ознаменовалась снижением числа инфицирований гриппом и ОРВИ, о чем 13 ноября доложил Роспотребнадзор. Показатель упал на 21,6%. Эпидемический порог при этом превышен не был.

"В структуре положительных находок преобладают аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы, вирусы гриппа А и гриппа В", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день от гриппа вакцинировались без малого три миллиона жителей, в их число вошли 460 тысяч детей.

В начале прошлой недели в городе, напротив, фиксировалось ухудшение ситуации с респираторными заболеваниями.

Фото: ЗАКС.Ру


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