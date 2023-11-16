Из-за отсутствия дорог жители Шушар прокладывают себе путь по грязи поддонами

Непогода в Петербурге побудила жителей Шушар, зачастую лишенных внутриквартальных дорог, справляться с проблемой перемещения по грязи со снегом самостоятельно. В сообществе "Шумные Шушары" появилась иллюстрация того, как граждане преодолевают дворы и пустыри: они прокладывают протяженные настилы из паллетов (поддонов).

"Отныне сбалансированность, надёжность и безопасность, упорядоченность и эстетическую привлекательность в Шушарский словарь можно записать одной фразой - "паллет фантазии". В планах создателей объединить все тропы в единую паллетную сеть", - говорится в комментарии к "паллетной программе".

Добиться более-менее приемлемого благоустройства жители Шушар пытаются из года в год. За это время они организовали несколько запоминающихся инсталляций с укором к чиновникам. Среди них - "колумбарий шушарских надежд", "стена плача" и огромный болт. В августе шушарцы иронично осветили "открытие экотропы" через пустырь.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте