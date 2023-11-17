В больницы Петербурга начали попадать первые упавшие на льду горожане

Петербуржцы начали попадать в больницы с приходом ноябрьских морозов, об этом 17 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ИА "Агентство журналистских расследований".

В Петербурге падают все: и молодые люди, и пенсионеры. В больницу на Авангардной попала 37-летняя горожанка, которая поскользнулась около своей парадной и повредила колено.

В больницу имени Петра Великого попала пенсионерка, которая упала на Пискаревском проспекте. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и возможный ушиб мозга. Туда же попала другая пенсионерка, которая упала на Васнецовском проспекте, однако она отделалась ушибами.

На Поклонногорской улице упал 23-летний молодой петербуржец и получил перелом лодыжек, а на улице Дыбенко упал 12-летний мальчик и сломал палец.

Напомним, что в Петербурге минусовая температура начала покрывать каналы города льдом, однако выход на него крайне опасен.

Фото: ЗАКС.Ру