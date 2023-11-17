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Заседания по делу о теракте на Университетской набережной на следующей неделе будут проходить ежедневно

фото ЗакС политика Заседания по делу о теракте на Университетской набережной на следующей неделе будут проходить ежедневно

Судебное следствие по делу о теракте на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, выходит на ежедневный режим работы. Всю следующую неделю, с 20 по 24 ноября, заседания будут проходить с 10 утра. О предстоящем графике работы объявил судья на заседании 17 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Адвокат обвиняемой в теракте Дарьи Треповой* Даниил Берман рассказал ЗАКС.Ру, что для военных судов такой график — в порядке вещей. 

Напомним, уголовное дело о взрыве в кафе на Университетской набережной начали рассматривать 15 ноября. На скамье подсудимых — Трепова, обвиняемая по трем статьям (о теракте, об обороте взрывчатых веществ и использовании поддельных документов) и ее знакомый Дмитрий Касинцев, который укрывал фигурантку в своей квартире в первые часы после взрыва. 

 

* Росифинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов

 

текст и фото Константин Леньков


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