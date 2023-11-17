Прокурор озвучила показания потерпевших при теракте на Университетской набережной

В здании 1-го Западного окружного военного суда 17 ноября состоялось второе заседание по делу о теракте на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). В суде представитель прокуратуры несколько часов зачитывала показания потерпевших: о том, как они узнали о встрече с военкором Владленом Татарским, было ли что-нибудь подозрительное и как произошел взрыв.

Всего гособвинитель зачитал показания порядка 30 человек. Рассказы большинства не отличаются друг от друга. Расходятся лишь детали. В основном все собравшиеся в тот день в кафе узнали о встрече из интернета. Мероприятие описывали как место, где собираются патриотически настроенные люди, которые поддерживают специальную военную операцию. Невзначай многие упоминали, что организаторы мероприятий, движение "Киберфронт Z" может быть связано с "группой Вагнера", а сама площадка, где проходили встречи, по слухам, когда-то принадлежала ныне покойному бизнесмену Евгению Пригожину. Атмосфера на собрании царила дружеская, читала прокурор. Татарский был весел, шутил, никто никакой агрессии никто не проявлял.

Персону Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов Росфинмониторинга), обвиняемой в теракте, посетители описали в своих показания по-разному. Кто-то сразу заприметил "подозрительную" девушку с ярким красным маникюром, кто-то заострил внимание на черных колготках. Были и те, кто до инцидента вообще ничего странного не заподозрил.

Статуэтку, в которой по версии следствия было спрятано взрывное устройство, гости кафе описывали то как гипсовую, то как металлическую. На допросе потерпевшие невысоко оценили творческое исполнение статуэтки. Ее называли уродливой, похожей на шахтера и совсем не похожей на Татарского.

Среди озвученных материалов дела были показания простых гостей, постоянных участников встреч, организаторов, а также официантов и бармена. Последние занимались лишь рабочими вопросами. Ничего о происходящем до взрыва они рассказать следователям не смогли. Зато они рассказали о своем работодателе — ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Первые минуты после взрыва очевидцы описали одинаково. Некоторые оказались ближе к эпицентру и рассказали, что увидели, когда дым развеялся. Трепова, судя по показаниям, первым делом начала снимать на телефон тело военкора. Когда ее спрашивали, зачем, она объясняла, что не понимает, что происходит. Другим участникам встречи запомнились раненые, которым прибывшие медики оказывали первую помощь.

Часть показаний была посвящена охране в заведении, а точнее, ее отсутствию. Ни нанятых чоповцев, ни сотрудников правоохранительных органов, ни рамок металлодетекторов в кафе не было. Из мер предосторожности — просьбы снять верхнюю одежду и показать содержимое сумки. Гости, в основном, соглашались лишь расстаться с куртками.

Прокурор читала показания с открытия суда с утра до пяти вечера. В деле более 60 томов материалов, поэтому ближайшие заседания будут проходить за их чтением. Суд на следующей неделе будет заседать ежедневно.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру