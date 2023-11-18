В Петербурге за мошенничество будут судить гендиректора ритуального агентства

Петербургская полиция завершила расследование экономического дела, возбужденного против 31-летнего гендиректора одной из ритуальных контор. Согласно материалам дела о мошенничестве (ст. 159 УК), своим клиентам он обманным путем наносил материальный ущерб дважды, передает региональный главк МВД.

По версии следствия, бизнесмен брал за целый набор ритуальных услуг полную предоплату, однако исполнялось очень немногое из списка. В одном случае компания взяла с клиента 128 тысяч рублей, в другом - 60 тысяч.

Силовики установили, что в обоих случаях тела родственников клиентов хранились в том же виде, что и в морге, похоронные принадлежности отсутствовали, а внешний вид гробов отличался от заказанного.

После задержания 31-летнего фигуранта в августе городские СМИ писали, что его зовут Денис Мухачев, а возглавляет он ООО "Автоком Групп". Время под следствием он провел с мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: ЗАКС.Ру