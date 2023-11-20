Суд в Москве зарегистрировал протокол на Милова*

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на политика Владимира Милова*, сообщило 20 ноября РИА "Новости". Политика заподозрили в несоблюдении законодательства об иностранных агентах.

"Поступил протокол об административном правонарушении на Милова В. С.* по ст. 19.34 ч. 4 КоАП РФ", — рассказали информагентству в суде.

Речь идет о публикации иностранным агентом материалов без указания на свой статус. Наказание за это предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Дата заседания пока не назначена, следует из карточки дела на сайте суда.

На прошлой неделе Милов* был заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело против него было возбуждено из-за высказываний на стриме в YouTube.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

Фото: Владимир Милов* / YouTube (скриншот)