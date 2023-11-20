Более трех миллионов петербуржцев вакцинировались от гриппа

Свыше трех миллионов жителей Петербурга сделали прививку от гриппа, рассказали 20 ноября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. План по вакцинации беременных женщин выполнен полностью, следует из сообщения.

"На сегодняшний день в Санкт-Петербурге получили прививки от гриппа 3 045 760 человек. Наибольший охват отмечен среди беременных женщин — 100 % от плана", — проинформировали в Смольном.

К 16 ноября Петербург получил свыше 2,5 миллиона доз вакцины от гриппа, что полностью соответствует запланированному количеству. В наличии у медиков имеются препараты "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри".

На территории семи районов города работают 16 передвижных пункта вакцинации. С начала прививочной кампании их услугами воспользовались свыше 209 тысяч человек. Всего для достижения коллективного иммунитета в Петербурге требуется вакцинировать более 3,2 миллиона человек.

Ранее стало известно об открытии в городе госпиталя-трансформера на 165 коек для лечения больных коронавирусом. Благодаря этому общее количество мест для пациентов с ковидом превысило в Петербурге 1,7 тысячи.

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