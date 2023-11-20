Петербургу добавили коек для больных ковидом

Начиная с 20 ноября в Петербурге заработал еще один стационар для приема больных коронавирусом, рассказали утром в комитете по здравоохранению. Благодаря этому количество коек для таких пациентов превысило 1,7 тысячи, из которых каждая пятая часть свободна.

"С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге начинает прием инфекционных больных корпус-трансформер больницы святителя Луки на 165 коек", — сообщил комздрав в своем Telegram-канале.

Теперь в городе развернуто 1 742 койки для пациентов с ковидом и пневмониями. Из них пустуют 22 %.

Ранее комздрав сообщил о введении масочного режима в медицинских учреждениях города.

О том, что по меньшей мере один госпиталь-трансформер отдадут под лечение больных ковидом, стало известно на прошлой неделе. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости прививаться от коронавируса в этом сезоне. Ее слова прозвучали спустя полмесяца после того, как академик Александр Гинцбург объявил существующую версию вакцины "Спутник V" неспособной бороться с новыми вариантами вируса.

Фото: ЗАКС.Ру