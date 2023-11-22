Экс-сотрудник Водоканала получил условный срок по делу о 30 млн рублей

В Петербурге бывший главный руководитель проектов Водоканала Андрей Поздеев получил четыре года и четыре месяца условно в рамках коррупционного уголовного дела. Об этом сообщает городская прокуратура. Его осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Суд установил, что фигурант в 2016-2017 годах способствовал заключению фиктивных договоров на транспортировку шпунта по необоснованно завышенным ценам. Через подконтрольные организации таким способом было незаконно получено более 24 млн рублей за невыполненные работы.

Поздеева также признали виновным в хищении 6 млн рублей на поставках некоего оригинального оборудования. Де-факто приобретенная техника была более низкого качества, чем того требовали условия закупки.

Посредством гражданского иска ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" отсудило у экс-начальника Водоканала 30 млн рублей. Имущество бывшего госслужащего остается под арестом.

Ранее Поздеев фигурировал в деле о хищениях 4,8 млн рублей при строительстве "Газпром Арены". В 2021 году его в статусе подозреваемого поместили под домашний арест.

Фото: ЗАКС.Ру