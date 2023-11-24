Эксперты Совбеза высказались в пользу ужесточения ответственности за пропаганду нацизма

Эксперты Совета безопасности выступили за усиление противодействия распространению неонацизма в России, сообщил 24 ноября ТАСС. В частности, речь идет об усилении ответственности за пропаганду нацизма.

В частности, эксперты выступили за "дополнение действующего законодательства" для противостояния информационным войнам, направленным против России, передает информагентство со ссылкой на аппарат Совбеза. Также они предложили развивать новые формы работы с подрастающим поколением для сохранения исторической памяти и воспитания культуры межнационального общения.

Помимо этого, в Совбезе указали на "необходимость установления строгой ответственности за распространение на территории Российской Федерации идей неонацизма, реабилитацию преступлений нацистского режима и его пособников".

Ранее стало известно об объявлении в розыск либертарианца Михаила Светова*, против которого возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) из-за публичного исполнения песни о Степане Бандере. Сам политик находится вне пределов России.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру