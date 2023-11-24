Суд до апреля продлил арест Треповой

Срок содержания под стражей Дарьи Треповой по делу о взрыве в кафе на Университетской набережной пролонгирован сразу до второй половины апреля следующего года, передает 24 ноября ТАСС. Решение об этом вынес Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге.

"Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить <...> по 18 апреля 2024 года включительно", — гласит решение судьи.

Трепова обвиняется в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и в использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Сама она признает вину лишь по последнему пункту обвинения.

По версии следствия, Трепова принесла 2 апреля на встречу с военкором Владленом Татарским его бюст, внутри которого было заложено взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва Татарский погиб, еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести. На следующий день после случившегося петербурженка была задержана на квартире у своего знакомого Дмитрия Касинцева.

В конце апреля Росфинмониторинг внес Трепову в список террористов и экстремистов.

Фото: ЗАКС.Ру