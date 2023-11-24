Петербургский "Водоканал" рассказал, сколько снега убрали с улиц города

На текущий момент за весь снежный сезон пункты приема Петербурга приняли 2 тысячи кубометров снега, об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Самым загруженным стал пункт приема снега на Октябрьской набережной, где приняли 795 кубометров. Также в списке лидеров оказался пункт приема в Колпино на улице Севастьянова, в который привезли 200 кубометров снега.

Также в Водоканале рассказали, что в среднем в час на пункты приема приезжает от 9 до 18 специальных машин. В предприятии отметили, что работа по приему и утилизации снега проходит в Петербурге круглосуточно.

Напомним, что снежный покров в Петербурге обогнал по высоте Москву и достиг 9 см. А вот Ленинградская область Московскую обогнать не смогла. В регионе снежный покров вырос до 14 см, а в Подмосковье до 15.

Фото: ЗАКС.Ру