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Горсуд взыскал с "Яндекс.Еды" по пять тысяч рублей двоим истцам по делу об утечке данных

фото ЗакС политика Горсуд взыскал с "Яндекс.Еды" по пять тысяч рублей двоим истцам по делу об утечке данных

Городской суд Петербурга пересмотрел решение нижестоящей инстанции по иску о возмещении морального вреда к "Яндекс.Еде". Алексей Кулаков и Мария Шпынова добивались от сервиса выплаты, посчитав себя пострадавшими от утечки персональных данных.

Изначально дело слушалось в Невском районном суде, Кулаков и Шпынова требовали выплатить по 30 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому. Они утверждали, что "являются пользователями приложения и потребителями услуг "Яндекс.Еда", а также сервиса "Яндекс.Еда", в которых произошла утечка персональных данных", передавала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Невский суд вынес решение 17 марта, обоим истцам в удовлетворении иска отказали.

Петербуржцы обратились с апелляцией в Горсуд. Последний отменил вынесенное ранее решение и частично исполнил требования истцов. Теперь "Яндекс.Еда" должна будет выплатить по пять тысяч рублей каждому.

Фото: ЗАКС.Ру


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