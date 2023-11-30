ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:56

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил в силе продление ареста Беркович и Петрийчук

Московский городской суд 30 ноября признал законным продление срока содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В начале месяца Замоскворецкий суд оставил их в СИЗО до 10 января следующего года.

Против Беркович и Петрийчук выдвинуто обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол", повествующей о женах радикальных исламистов. Спектакль был отмечен театральными премиями России.

Обвиняемые находятся в СИЗО с начала мая. Наказание по инкриминируемой им статье предусматривает выплату штрафа в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или же лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

На прошлой неделе Беркович временно выпустили из СИЗО ради прощания с ее бабушкой, писательницей и правозащитницей Ниной Катерли, скончавшейся в возрасте 89 лет.

Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама