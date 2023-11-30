Алексея Горинова этапировали из СИЗО в покровскую колонию

Бывший столичный муниципальный депутат Алексей Горинов переведен из СИЗО во Владимирской области в исправительную колонию № 2 города Покрова, сообщили соратники политика 30 ноября. Следствие по его второму делу при этом продолжается.

"Сегодня мы узнали, что Алексея Горинова этапировали в ИК-2 города Покров. Следствие по новому уголовному делу продолжается. Мы будем следить за ситуацией", — сообщила группа поддержки оппозиционера в посвященном ему Telegram-канале.

Единомышленники Горинова также выразили надежду, что с переводом в колонию его перестанут помещать в ШИЗО.

Летом 2022 года суд приговорил Горинова к семи годам колонии по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ) из-за его речи на заседании совета депутатов столичного округа "Красносельский". Позже экс-мундепу сократили назначенный срок на один месяц.

О возбуждении нового уголовного дела против Горинова стало известно в сентябре. Его преследуют по статье об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), причиной этого могли послужить беседы с другими заключенными.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"