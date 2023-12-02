В Петербурге начинается строительство участка Южной широтной магистрали

В Пушкинском районе Петербурга идет строительство Южной широтной магистрали, которая соединит Волхонское шоссе, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского, об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Южная широтная магистраль – один из главных проектов развития транспортного каркаса Санкт-Петербурга. Новая трасса значительно разгрузит южные районы города, в том числе снизит транзитные потоки через Павловск и Пушкин в Ленинградскую область", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На данный момент на участке от Петербургского шоссе до шоссе Подбельского ведется монтаж опор путепроводов, а также проводятся различные подготовительные работы, например, завоз строительных материалов.

На 7-километровом участке уложат дорожное полотно из 4-6 полос. Тротуарам, велодорожкам и остальным важным компонентам дороги тоже будет уделено внимание.

Планируется, что проехать по Южной широтной магистрали получится в 2027 году.

Напомним, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали от будущей Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей.

Фото: ЗАКС.Ру