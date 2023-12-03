Переход на электронные медкарты станет обязательным с 2024 года, заявил Мурашко

Со следующего года отказ от бумажных медицинских карт в пользу электронных станет обязательным, сообщил 2 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко. Заявление прозвучало на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Со следующего года к органам исполнительной власти мы это [переход на электронные медкарты] будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", — цитирует слова Мурашко "Интерфакс".

Необходимость перехода на электронные медкарты не связана со сложностями из-за восприятия почерка врачей, объявил министр. Про его словам, новые правила должны будут поспособствовать изменению самой сферы здравоохранения в стране.

"Вопрос не в том, чтобы прочитать врачебный почерк, переведя все это в цифру. А сформировать именно ресурс данных, который позволяет трансформировать нам здравоохранение", — высказался Мурашко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых правилах диспансеризации работников. Из ее слов следовало, что со следующего года работодатели должны будут, в том числе, следить за репродуктивным здоровьем подчиненных. После этого в Минздраве поспешили заявить РИА "Новости" о том, что сама по себе диспансеризация будет сугубо добровольной.

Фото: ЗАКС.Ру