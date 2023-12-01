ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:59

Голикова: Работодателей обяжут следить за репродуктивным здоровьем подчиненных

фото ЗакС политика Голикова: Работодателей обяжут следить за репродуктивным здоровьем подчиненных

С 2024 года в России вступят в силу новые правила диспансеризации граждан в рамках программы ОМС, рассказала 1 декабря вице-премьер Татьяна Голикова на открытии конгресса "Национальное здравоохранение — 2023" в Москве. По ее словам, планируется введение диспансерного наблюдения за работающими гражданами, в том числе в вопросе их детородной способности.

"Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора", — цитирует заявление вице-премьера ТАСС.

По словам Голиковой, отдельным тарифом в программе предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин для проверки их репродуктивного здоровья.

Ранее стало известно, что правительство намерено выделить Петербургу более 1,2 миллиарда рублей на здравоохранение. Между тем, в Ленобласти планируют раздавать земельные участки медикам со стажем.

До этого депутаты Калининградской области поддержали запрет склонения женщин к совершению абортов. В первой половине ноября патриарх Кирилл призвал запретить подобное на федеральном уровне.

Фото: Правительство России / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама