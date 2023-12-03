С петербургских улиц вывезли почти 300 тысяч кубометров снега

В Петербурге с начала сезона с улиц вывезли почти 300 тысяч кубических метров снежных масс, отчитались 3 декабря в городском Водоканале. Объем вывезенного за прошедшие сутки снега превысил 53 тысячи кубометров.

Всего с начала сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли 298,5 тысячи кубометров снежных масс. Из них первые получили 181,7 кубометра снега, вторые — 116,8 кубометра. За сутки с улиц собрали 53,6 тысячи кубических метров замерзших осадков.

Больше всего снега досталось снегоплавильному пункту на Кушелевской дороге (26,7 тысячи кубометров) и снегоприемному пункту на Взлетной улице (36,2 тысячи кубометров).

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о зафиксированном в Петербурге рекорде. Высота снежного покрова достигла в воскресенье отметки в 23 сантиметра, что стало максимальным значением с начала сезона.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)