Суд в Омске рассмотрит протокол на феминистку Серенко* об отсутствии плашки иноагента

На феминистку Дарью Серенко* выписали три протокола из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), обратила внимание "Медиазона"**. Два протокола уже были рассмотрены Ленинским районным судом Омска, заседание по третьему назначено на 14 декабря.

Первые два протокола поступили на рассмотрение суда 18 сентября. По одному из них Серенко* назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, ее представители обжаловали вынесенное решение. Сумма штрафа по второму протоколу не уточняется.

Сама Серенко* прокомментировала ситуацию заявлением, что не собирается оплачивать штрафы. Как написала она в соцсетях, денег на российских счетах у нее нет.

За публикации без плашки иноагента предусмотрено назначение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Серенко* носит статус иноагента с конца января.

*Минюст внес Дарью Серенко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру