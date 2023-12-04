Лед с крыши дома на Старо-Петергофском проспекте разбил лобовое стекло автомобиля

На Старо-Петергофском проспекте куски льда разбили лобовое стекло автомобиля, который был припаркован у дома, об этом 4 декабря пишет 78.ru со ссылкой на собственные источники.

Как оказалось, на проспекте сотрудники коммунальных служб убирали крышу от непогоды. В итоге, летящий снег и лед попали прямо в автомобиль петербуржца.

Сам водитель не пострадал, но вызвал полицию, так как понес убытки. Теперь правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.

Напомним, что в Петербурге сезонно вырос спрос на дворников. Количество вакансий в ноябре выросло на 21% в сравнении с октябрем 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру