Адвокаты заболевшего Горинова потребовали предоставить ему медпомощь

Защита оппозиционера Алексея Горинова обратилась с требованием предоставить ему медицинскую помощь, рассказали его соратники 5 декабря. По их словам, он тяжело заболел, однако администрация колонии все равно заставляет его чистить снег в качестве обязательных работ.

"Алексей Горинов заболел: у него высокая температура, кашель. Он оценивает свое состояние как тяжелое. <...> Несмотря на состояние здоровья, Алексея каждый день выводят на обязательные работы, а именно на чистку снега", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову".

Согласно сообщению, после обращения Горинова за медицинской помощью ему выдали парацетамол. При этом у него имеется хроническая болезнь легких, напомнили единомышленники политика. В связи с этим адвокаты потребовали заняться лечением подзащитного.

Оппозиционер находится в исправительной колонии № 2 города Покрова, куда его этапировали в конце ноября.

Горинов был осужден летом прошлого года на семь лет колонии по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Причиной послужило его выступление на заседании совета депутатов столичного округа "Красносельский", членом которого он был. Позже суд смягчил приговор бывшему муниципалу, уменьшив назначенный срок до шести лет и одиннадцати месяцев лишения свободы.

В сентябре стало известно о возбуждении против Горинова еще одного уголовного дела. На этот раз его заподозрили в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) из-за разговоров с другими заключенными.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"