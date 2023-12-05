Суд в Москве зарегистрировал протокол на Моргенштерна*

Савёловский суд Москвы зарегистрировал 5 декабря административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*, заметил Telegram-канал "Осторожно, новости". Протокол на исполнителя составили из-за отсутствия в публикациях пометки о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Ранее музыканта уже дважды штрафовали за отсутствие плашки иноагента. В первый раз это произошло в июне, во второй раз — в середине ноября. В обоих случаях с него взыскивали по 40 тысяч рублей.

Какие посты в этот раз привлекли внимание РКН, неизвестно. В статусе иноагента Моргенштерн* находится с мая 2022 года.

Ранее в медиапространстве появились сообщения о то, что Моргенштерн* якобы рассчитывает вернуться в Россию из-за границы, где он сейчас находится. Депутат Госдумы Виталий Милонов, прознав об этом, предложил рэперу отправиться на СВО, если тот действительно желает возвратиться.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в реестр иностранных агентов

Фото: Скриншот YouTube-канала "вДудь" / YouTube (Юрий Дудь признан иноагентом)