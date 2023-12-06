Сопредседателю "Голоса"* продлили арест на все время президентской кампании

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу. Его оставили в следственном изоляторе до 17 апреля в рамках дела о сотрудничестве с нежелательной организации (ст. 284.1 УК), передает "Медиазона"**.

Сегодняшнее заседание примечательно тем, что было проведено задолго до истечения действующей меры: специалист по электоральным процедурам был ранее помещен в СИЗО до 17 января.

В результате заблаговременного продления ареста Мельконьянц не сможет лично участвовать в предвыборной кампании и в трехдневном голосовании. Защита общественника связала раннее ходатайство следствия именно с электоральными событиями. Выборы президента могут быть назначены на 17 марта.

Мельконьянца обвиняют в контактах с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)***. Его арестовали в августе, в преддверии региональной избирательной кампании.

*Минюст внес "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Генпрокуратура объявила ENEMO нежелательной в РФ организацией

фото: RFI на русском / YouTube (скриншот)