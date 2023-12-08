В Петербурге с ранее осужденной экс-сотрудницы МВД взыскали часть взятки

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к ранее осужденной по коррупционному делу бывшей сотруднице ГУ МВД Светлане Михайловой. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, надзорный орган потребовал взыскать с нее сумму особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), из-за которой она попала в уголовное дело.

Прокуратура в своем иске указала, что деньги, о которых идет речь, получены преступным путем и потому не могут оставаться личным доходом. Суд обязал ответчицу, не явившуюся на заседание, выплатить в бюджет РФ 1 млн рублей. Полученная ею частями взятка составляла 1,12 млн рублей.

В декабре прошлого года Михайловой дали восемь лет колонии. Коррупционное вознаграждение она получила, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам 3-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД. Из-за того, что женщина воспитывает маленького ребенка, наказание вступит в силу только в 2028 году.

Фото: ЗАКС.Ру