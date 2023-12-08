Технологии и выборы

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Приближается выборный для Петербурга 2024 год: в марте граждане России будут голосовать за президента, а в сентябре петербуржцам предстоит выбрать губернатора и муниципальных депутатов. Городу уже пообещали инновации на предстоящих волеизъявлениях. Что именно ждет петербуржцев и что об этом думают эксперты - в материале ЗАКС.Ру.

Списки и подписи

Совет Федерации назначил дату выборов президента России - 17 марта 2024 года, а Центризбирком решил проводить голосование три дня: с 15 по 17 марта. Пока ЦИК определил только основные параметры предстоящих выборов, часть вопросов ещё предстоит решить. Подготовка же к технической стороне выборов уже началась, в том числе и в Петербурге.

Ещё осенью губернатор Петербурга Александр Беглов решил добавить денег Санкт-Петербургской избирательной комиссии на выборы 2024 года. Изначально в проекте бюджета на будущий год ГИК получал только 1,6 млрд рублей на проведение голосования за губернатора и муниципальных депутатов. В ноябре же Беглов внес поправку к бюджету, по которой Горизбиркому дают дополнительные 850,8 млн рублей на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента России и 454,5 млн рублей - на региональные выборы.

Официально первые анонсы изменения технической части голосования прозвучали неделю назад на научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России, в Таврическом дворце. Тогда губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе планируется "масштабное внедрение цифровых технологий в избирательный процесс".

"Исполнительные органы государственной власти нашего города окажут полное содействие избиркомам в организации этих кампаний – в формировании электронных списков избирателей, обеспечении избирательных участков современной техникой", - процитировала Беглова его пресс-служба.

В разговоре со СМИ Беглов пояснил, что в 2024 году в Петербурге планируют использовать технологии электронной подписи для избирателей и электронные списки избирателей. В пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии ЗАКС.Ру рассказали, как это будет выглядеть:

"На участке паспорт избирателя сканируется на специальном сканере. Система автоматически находит избирателя в списках и подтверждает членам избирательной комиссии, что данный человек имеет право здесь голосовать. Дальше избиратель расписывается электронным графическим способом за получение бюллетеней. Его подпись сохраняется и остаётся в электронном списке избирателей".

В Горизбиркоме уточнили, что система будет автоматически блокировать возможность человека проголосовать второй раз на другом участке. Так исключается возможность двойного голосования, пояснили в ГИК. Там же считают, что внедрение электронных списков избирателей "существенно увеличит оперативность работы участковых избирательных комиссий, минимизируя ошибки человеческого фактора".

Сейчас обсуждается вопрос о покупке необходимого программного обеспечения и оборудования: ноутбуки, сканеры, планшеты и так далее, рассказали в пресс-службе Горизбиркома. Там добавили, что администрация города активно "помогает в части оказания содействия избирательным комиссиям".

Член Общественной палаты Петербурга и политолог Дмитрий Солонников напомнил, что много лет последовательно выступает за дистанционное электронное голосование. А введение электронных списков и подписей - очередной шаг к введению ДЭГ, считает политолог.

- Шаг сделан правильный. <...> Думаю, что это будет только в плюс, потому что новые технологии и переход в новую систему. И в общем-то [проблема] "каруселей", когда одни и те же люди ходят голосовать, будет закрыта: одно голосование - один человек, - сказал Солонников.

Координатор регионального отделения движения "Голос"* Полина Костылева (исключена из реестра иноагентов 23 августа 2022 года) напомнила, что у Петербурга сложная история со списками избирателей. На прошлых президентских выборах в 2018 году люди жаловались, что их открепляли от избирательных участков без их ведома и что они не могут найти себя в списках избирателей. У электронных списков могут быть аналогичные проблемы, считает Костылева. По ее словам, здесь все зависит от качества работы территориальной комиссии, которая составляет перечень избирателей. Вероятный минус именно электронных списков - невозможность проверить, кто уже проголосовал или не проголосовал, предположила координатор петербургского "Голоса"*.

- Допустим, человек может не голосовать, а за него уже проголосовали - а он не узнает. В книге избирателей мы видим, что мы одни, а вокруг пустота, а потом вдруг выясняется, что явка безумная - сомнения закрадываются. Или просто приходим, а там говорят: "За вашу сестру проголосовали", а сестра знать не знает, дома сидит. Возможности контроля сокращаются, - сказала Костылева.

Она добавила, что у избирателя есть время перед голосованием, когда он может прийти и убедиться, что он есть в списке. Как такая функция будет реализована в электронных списках, пока не ясно, отметила Костылева.

Проверка подписей

В пресс-службе Горизбиркома ЗАКС.Ру рассказали, что сейчас обсуждается полноценное применение специализированного программно-технического комплекса по проверке подписных листов СПТК - ПЛ. Его уже опробовали в Петербурге на выборах 2021 года.

Тогда в ГИК показали и рассказали, как комплекс работает. Сначала документы с подписями сканируются и оцифровываются, затем их отправляют в программно-аппаратный комплекс ЦИК, где искусственный интеллект начинает работать с бумагами. Нейросеть определяет серию с номером паспортных данных в подписном листе и получает другие данные человека из реестра избирателей: ФИО, дата рождения и место регистрации. Эти сведения отправляются обратно в избиркомы на местах, которые сверяют данные подписных листов с присланными из регистра. При несовпадении данных их отправят на проверку в МВД - уже нарочно. Схожие почерки нейросеть объединяет – их уже должен проверить почерковед. Окончательное решение о признании подписей действительными или нет принимает избирательная комиссия.

Система проверки подписных листов в 2021 году показала себя хорошо, считает Костылева. Она напомнила, что СПТК - ПЛ призвана исключать человеческий фактор.

- Одному показалось, что это буква "н", а не "п". А эта система по своему алгоритму исключает человеческий фактор. <...> Наверно, это благо, - сказала координатор "Голоса"* в Петербурге.

Другое дело, что требования к оформлению подписных листов постоянно ужесточаются, отметила Костылева. По ее мнению, если кандидата захотят снять, то для этого много других вариантов кроме придирок к подписным листам.

Поддержал идею введения комплекса проверки подписных листов и член ОП Солонников. По его мнению, изменения в системе выборов должны отражать технологические возможности общества.

- Когда-то вводились КОИБы, когда-то вводилась система ГАС "Выборы". И каждый раз мы обсуждали: хорошо это или плохо. Семимильными шагами общество идет в цифровой формат. И проверка подписных листов тоже будет так делаться - это правильно, все должны двигаться в этом направлении, - считает Солонников.

КОИБы и блокноты

Очередное нововведение - "Интерактивный блокнот УИК", рассказали в Горизбиркоме. Он уже внедрен и работает, уточнили в пресс-службе комиссии.

"Это специальное программное обеспечение, рабочая среда для членов избирательных комиссий, где пошагово прописан весь алгоритм работы УИК с выгрузкой шаблонов необходимых документов и бланков", - пояснили в ГИК.

По мнению Горизбиркома, использование блокнота "значительно улучшает качество работы избирательной комиссии с точки зрения соблюдения всех необходимых процедур при организации и проведении голосования". Также в программе есть календарный планировщик задач, который обеспечит дополнительный контроль за правильностью избирательных действий, уверены в ГИК.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) используются в Петербурге уже не первый год. Летом 2022 года председатель Горизбиркома Максим Мейксин в интервью ЗАКС.Ру сказал, что при возможностях бюджета стоит увеличить число комплексов.

Судя по всему средства изыскали. В ГИК рассказали ЗАКС.Ру, что получили 100 дополнительных КОИБов к 350 уже имеющимся. Все 450 комплексов начнут использовать уже на президентских выборах в марте 2024 года, заверили в Горизбиркоме.

Координатор петербургского "Голоса"* Костылева назвала КОИБы "замечательной вещью". Чем их больше, тем лучше, считает Костылева.

- Те районы, в которых есть КОИБы, регистрируют меньшее количество жалоб от наблюдателей. КОИБы проще визуально контролировать, - сказала координатор "Голоса"*.

По ее словам, наблюдение за участком с комплексом намного легче, так как следить по сути надо только за надомным голосованием. Она добавила, что важные моменты - это тренировка и тест комплекса.

Солонников же назвал КОИБы удобными и эффективными. Пока в Петербурге не вводят дистанционное электронное голосование, стоит пользоваться теми современными технологиями, которые работают сейчас, считает политолог. Комплексы обработки бюллетеней - как раз и являются такими доступными технологиями, отметил член ОП.

По его мнению, предложенные нововведения - это шаг к тому, чтобы сделать выборы более честными. Важно их правильно и грамотно использовать, считает политолог.

- Автомобиль - это благо или возможность давить людей на перекрестках? <...> Так со всеми, везде есть человеческий фактор. Любую технологию можно использовать как позитивно, так и крайне негативно. Банальный пример - ядерная энергия, которая благо для человечества с точки зрения отопления домов, но, в то же время, это ядерная бомба. Здесь то же самое: любую технологию в избирательном процессе можно использовать позитивно, можно использовать негативно, - считает Солонников.

Если у какой-то комиссии будет стоять задача сфальсифицировать выборы, то она это сделает и со старыми и с новыми технологиями, предположил политолог. По его мнению, здесь проблема заключается в человеческом факторе. Технологии же отличные и дают возможность работать эффективно и качественно, уверен Солонников.

Костылева тоже считает, что не стоит забывать о человеческом факторе. При этом, по ее мнению, ряд технических нововведений скорее используется "для вида".

- Это всё такие красивые игрушки, за которыми стоят красивые слова, а в реальной жизни каждые выборы оппозиционные кандидаты говорят о том, что со стороны избиркомов им ставятся палки в колеса и препоны. Это такая совершенно отдельная вещь… Это как ящик для голосования вне помещения у нас не такой синий и простой, а покрытый золотом с гербом, супер QR-кодами, лампочками светит, тут же лупа для тех, кто плохо видит, тут же раскладной стульчик - это такого плана, - сказала Костылева.

По ее мнению, чистота выборов должна соблюдаться на всех этапах. Думать скорее надо о том, что сделать, чтобы кандидаты не имели претензий к избиркомам, считает Костылева. То есть стоит решать вопросы с работой непосредственно членов комиссий, а не задумываться о каких-то новых технических средствах, предположила эксперт.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

София Саттарова