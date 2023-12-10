Патриарх включил Россию в пятерку "реально свободных" стран мира

Нынешнюю Россию можно назвать "реально свободной страной", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди, состоявшейся после литургии в Знаменском храме при ГУ МВД по Москве. Всего в мире насчитывается едва ли немногим больше пяти таких стран, поделился мнением он.

В своем выступлении предстоятель РПЦ назвал нынешнее время благополучным, а Россию — действительно свободной. "Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это", — цитирует его слова пресс-служба патриархии. Какие именно государства патриарх счел свободными наравне с Россией, осталось неизвесным.

Глава РПЦ также призвал молиться за Отечество и лично за "нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", а также за военнослужащих и за тех, кто "оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице".

В конце ноября патриарх Кирилл высказался против установления в стране единой идеологии.

Фото: patriarchia.ru