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Новости 10:43

Фигурант дела об убийстве депутата Галины Старовойтовой запросил УДО

фото ЗакС политика Фигурант дела об убийстве депутата Галины Старовойтовой запросил УДО

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания по делу об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, об этом 11 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На данный момент материалы переданы судье и к производству пока не приняты.

В ходатайстве осужденный указывает, что отбыл уже две трети срока. Не отбытая часть ему была заменена на принудительные работы.

Также он отмечает, что взысканий и замечаний от работодателя не имеет, характеризуется положительно и даже участвует в благотворительной деятельности и жизни исправительного учреждения. 

Напомним, что депутата Галину Старовойтову убили в 1998 году в подъезде дома на набережной канала Грибоедова.

Фото: ЗАКС.Ру


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