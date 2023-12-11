Фигурант дела об убийстве депутата Галины Старовойтовой запросил УДО

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания по делу об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, об этом 11 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На данный момент материалы переданы судье и к производству пока не приняты.

В ходатайстве осужденный указывает, что отбыл уже две трети срока. Не отбытая часть ему была заменена на принудительные работы.

Также он отмечает, что взысканий и замечаний от работодателя не имеет, характеризуется положительно и даже участвует в благотворительной деятельности и жизни исправительного учреждения.

Напомним, что депутата Галину Старовойтову убили в 1998 году в подъезде дома на набережной канала Грибоедова.

Фото: ЗАКС.Ру