В зимней уборке КАД задействовали 99 единиц специальной техники

Для расчистки Кольцевой автомобильной дороги (КАД) было задействовано 99 единиц специальной техники, об этом 12 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Также в уборке участвовали 38 сотрудников подрядной организации, а на дороги высыпали 830 тонн соли. В пресс-службе отметили, что в общей сложности федеральные дороги Петербурга и Ленинградской области убирает 445 единиц техники.

В Ленинградской области на обработку магистралей федерального значения потратили 1618 тонн соли и 494 кубометров песка. В общей сложности дорожники очистили 14 тысяч километров дорог, об этом рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Напомним, что в комитете по благоустройству Петербурга рассказали, сколько снега вывезли с улиц города с начала зимы.

Фото: ЗАКС.Ру