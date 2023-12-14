Путин: Учебники по истории должны соответствовать истине

Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции ответил на вопрос, посвященный новому и единому учебнику истории, введенному в этом году в общеобразовательных школах.

Глава государства напомнил, что в учебниках предыдущих образцов в разделе о Великой Отечественной войне можно было прочесть про роль ленд-лиза и при этом не встретить важных сведений о значении Сталинградской битвы.

"Все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивы, а не обслуживать чьи-то интересы, как у нас было", - произнес глава государства.

При этом Путин признал, что внутренних проблем у российского государства в его истории хватало и что скрывать их не стоит, а "очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно".

фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным