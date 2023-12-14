Петербургский суд закрыл дело о пансионатах для пожилых людей

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты гендиректора ООО "Акварель" и прекратил производство по делу, освещавшемуся в СМИ как "дело о пансионатах". Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Евгению Нурмагомедову преследовали из-за ненадлежащего обслуживания престарелых и инвалидов в помещениях Центрального района Петербурга. Дело расследовалось по ч. 1 ст. 238 УК (услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, фигурантка в нынешнем году заключила 22 договора коммерческого найма помещений в доме № 7 по 7-й Советской улице и доме № 34 по Суворовскому проспекту. В помещениях не соблюдались требования пожарной безопасности.

По итогам финального заседания Нурмагомедовой назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру