На пункте пропуска Ваалимаа на границе Финляндии и России появилась полиция

Финские пограничники закрыли пункт пропуска Ваалимаа (он же Торфяновка с российской стороны) в направлении России раньше срока, об этом 15 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

На данный момент пересечь границу Финляндиb в сторону России невозможно. Из-за этого на выезде из страны образовалась пробка из тех, кто не успел пересечь границу.

Также на пограничном переходе установили блокпосты. На границе появились сотрудники полиции. Однако в направлении Финляндии граница пока что открыта.

Кроме этого, финские пограничники заявили, что те, кто успел пересечь границу нелегально до установки блокпостов, будут депортированы из Финляндии.

Напомним, что к финской границе утром в пятницу, 15 декабря, прибыло больше 70 беженцев.

Фото: unsplash.com