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Новости 14:28

Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом за неделю

фото ЗакС политика Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась за последнюю неделю на 11 %, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда". По словам чиновницы, это произошло впервые за последние два месяца.

"Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за два месяца снижение на 11 %. Это тоже уже определенный результат. Результат того, что люди прислушиваются к нашим рекомендациям", — высказалась Попова [цитата по РИА "Новости"].

Глава Роспотребнадзора отметила при этом, что ситуация в различных регионах страны отличается. Где-то дела обстоят лучше, а где-то — несколько хуже, сообщила она.

В понедельник стало известно о перепрофилировании в Петербурге 410 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн под лечение инфекционных больных.

Фото: pixabay


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