Комиссия кабмина поддержала включение в Уголовный кодекс статьи о русофобии

Законодательная инициатива вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, вводящая в Уголовный кодекс новую статью "русофобия", получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. У чиновников остались лишь отдельные замечания к документу.

В случае если нормативно-правовой акт будет принят обеими палатами Федерального собрания, новая уголовная статья получит номер 136.1.

Согласно тексту документа, нарушителей предлагается наказывать за "дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения". Таковые действия должны быть направлены на лиц с российским гражданством или на лиц без российского гражданства, постоянно находящихся в РФ.

На официальном уровне разговоры о криминализации русофобии начались в начале этого года. Идею, в частности, поддержали глава СПЧ Валерий Фадеев и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Фото: ЗАКС.Ру