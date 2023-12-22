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Суд отправил на принудительное лечение стрелявшего в омоновца у Гостиного двора

фото ЗакС политика Суд отправил на принудительное лечение стрелявшего в омоновца у Гостиного двора

Второй Западный окружной военный суд решил судьбу Тиграна Хачикяна, которого обвиняли в стрельбе у петербургского Гостиного двора по сотруднику Росгвардии на первую годовщину военной спецоперации.

Мужчину освободили от наказания и отправили на принудительное лечение. На опубликованное постановление суда, еще не вступившее в силу, обратил внимание портал MR7. В каком именно медучреждении Хачикяна будут содержать, пока неизвестно. Ему проводили несколько психиатрическиих экспертиз.

В настоящее время 50-летний Хачикян находится в камере "Крестов". Обвинение против него состояло из пяти уголовных статей, включая покушение на теракт (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК).

Получившего огнестрельные ранения силовика 24 февраля госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. После состоявшегося выздоровления губернатор наградил его в Смольном.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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