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Новости 16:42

Беглов наградил росгвардейца, получившего ранение у Гостиного двора

фото ЗакС политика Беглов наградил росгвардейца, получившего ранение у Гостиного двора

В здании петербургского правительства приняли старшего прапорщика полиции Николая Суся, который в феврале нынешнего года сумел нейтрализовать вооруженного злоумышленника возле Гостиного двора и получил тяжелое ранение из обреза.

Глава города Александр Беглов лично наградил работающего в Росгвардии правоохранителя орденом Мужества. Губернатор подчеркнул, что Сусь своим смелым поведением предотвратил возможные трагические события.

"От имени жителей нашего города благодарю Вас за мужество и профессионализм", - приводит речь Беглова пресс-служба Смольного.

Отметим, что инцидент имел место в первую годовщину со дня начала военной спецоперации, 24 февраля. Сусь удерживал мужчину, открывшего стрельбу, до прибытия подкрепления. Нападавшего по имени Тигран Хачикян отправили под арест. Его обвиняют в покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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