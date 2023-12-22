"Водоканал" Петербурга напомнил о правилах утилизации в новогодние праздники

Петербургский "Водоканал" напомнил о правилах утилизации в период новогодних праздников, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе предприятия.
В ГУП "Водоканал" просят не выкидывать остатки еды с новогоднего стола в унитаз.
Как объяснили специалисты предприятия, отправляя оставшуюся с праздников еду в унитаз, петербуржцы повышают риск засорения канализационных сетей.
Напомним, что недавно "Водоканал" Петербурга поторопили с ремонтом мемориала защитникам Ханко после запроса депутата Законодательного Собрания Марины Шишкиной в Смольный.