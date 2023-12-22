В администрации Петроградского района опровергли информацию о падении глыбы льда на подростка

В администрации Петроградского района Петербурга опровергли информацию о том, что на 12-летнего мальчика упала с крыши глыба льда, об этом 22 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В четверг, 21 декабря, стало известно о том, что на Большом проспекте П.С. на 12-летнего мальчика якобы упала глыба льда с крыши. Ребенок после происшествия оказался в больнице.

Однако родители ребенка обратились в администрацию Петроградского района и опровергли эту информацию. Родители мальчика рассказали, что ребенок споткнулся о водосточную трубу, упал, а грохот его напугал. Дома родителям он сказал, что на него упала глыба, но оказалось, что это не так.

По словам представителей руководства района, у родителей мальчика претензий к управляющей компании нет.

Фото: ЗАКС.Ру