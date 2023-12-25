На экс-депутата ЗакСа Максима Резника* составили "иноагентский" протокол

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Максима Резника* из-за неуказания метки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Дело передано судье 22 декабря. Дата рассмотрения еще не назначена.

Резнику* может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Экс-депутата пытаются привлечь к ответственности по этой статье впервые.

Напомним, Минюст признал Резника* иностранным агентом в сентябре 2023 года. Сам политик сейчас находится за границей. В сентябре 2021 года он не смог переизбраться в городской парламент из-за уголовного дела о наркотиках. Его признали виновным в хранении запрещенных веществ.

*Минюст признал Максима Резника иностранным агентом

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру