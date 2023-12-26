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Новости 14:14

В Кремле прокомментировали количество желающих баллотироваться в президенты

фото ЗакС политика В Кремле прокомментировали количество желающих баллотироваться в президенты

В большом количестве желающих выдвинуться кандидатами в президенты нет ничего необычного, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Намерения баллотироваться вполне соответствуют положениям Конституции, однако далеко не все могут рассчитывать на успех, высказался он.

"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова поведала о более чем 30 желающих участвовать в выборах.

Во вторник в числу подавших документы в ЦИК присоединился выдвинутый "Гражданской инициативой" Борис Надеждин. Петербургский депутат Михаил Амосов выразил готовность участвовать в сборе подписей в его поддержку.

Фото: Kremlin.ru


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